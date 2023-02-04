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أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تسجل 66 جنيها للكيلو

السبت، 04 فبراير 2023 07:00 ص
أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تسجل 66 جنيها للكيلو دواجن - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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أعلنت شعبة الدواجن، الأسعار، اليوم السبت، فى السوق المحلى للمستهلك وسوق الجملة والمزارع، وسجلت أسعار الدواجن فى الجملة نحو 66 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق ما بين 70 و75 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

 

وبلغ سعر الفراخ البيضاء 66 جنيهًا، سعر الساسو 76 جنيهًا، والكتكوت الساسو 16 جنيها وأمهات بيضاء 60 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 17 إلى 18 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

 

وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 94 جنيها لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 105 جنيهات الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 96 جنيها للكرتونة.

 


الدواجن

سعر الدواجن

أسعار الفراخ

سعر الفراخ البيضاء

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