5 طرق طبيعية تساعد فى علاج قصر النظر.. بلاش تدخين

كتب – حسام الشقويرى

يؤثر قصر النظر، على ما يقرب من 40٪ من سكان الولايات المتحدة. إنها واحدة من أكثر أمراض العيون شيوعًا في العالم. مثل الأخطاء الانكسارية الأخرى ، يتسبب قصر النظر في جعل الأشياء على مسافة معينة ضبابية. يعد التحكم في آثار قصر النظر أمرًا بالغ الأهمية لضمان بقاء رؤيتك واضحة، وفقا لما نشره موقع realsimple

كيف يتم تشخيص قصر النظر؟

عادة ما يتم تشخيص قصر النظر من خلال تقييم الانكسار أثناء فحص العين الشامل. سيحدد تقييم الانكسار ما إذا كنت تعاني من مشاكل في الرؤية مثل قصر النظر أو طول النظر أو اللابؤرية أو قصر النظر الشيخوخي . سيستخدم أخصائي البصريات أدوات مختلفة ويطلب منك النظر من خلال عدة عدسات لاختبار المسافة والرؤية عن قرب أثناء تقييم الانكسار.

علاجات طبيعية لقصر النظر

لا يوجد علاج منزلي شامل لعلاج قصر النظر. العدسات التصحيحية أو الجراحة هي أكثر العلاجات فعالية لقصر النظر ، لكن بعض خيارات العلاج الطبيعية يمكن أن تساعد في إبطاء تقدم قصر النظر.

1. زيادة الوقت الذي تقضيه في الخارج

قد يؤدي قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق خلال فترة المراهقة وسنوات البلوغ المبكرة إلى تقليل خطر الإصابة بقصر النظر طوال حياتك . قد يكون هذا بسبب أشعة الشمس فوق البنفسجية التي تغير التركيب الجزيئي للصلبة والقرنية وتساعد في الحفاظ على الشكل الطبيعي .

2. حماية عينيك من الشمس

سوف يحمي ارتداء النظارات الشمسية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويساعد على إبطاء تطور قصر النظر إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في الخارج.

3. أكل صحي

حاول أن تأكل الكثير من الخضر الورقية والخضراوات والفواكه. تستفيد عيناك إذا قمت أيضًا بتضمين الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، مثل التونة والسلمون ، في نظامك الغذائي.

4. تقليل إجهاد العين

يمكن أن يساعد أخذ فترات راحة من النظر إلى الشاشات والسماح لعينيك بالحصول على راحة مناسبة في إبطاء تقدم قصر النظر.

5. لا تدخن

للتدخين العديد من الآثار الضارة ، ويمكن أن يؤثر سلبًا على بصرك ومن حولك. تجنب التدخين لإبطاء تطور قصر النظر.