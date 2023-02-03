وأضاف وزير الدفاع البريطاني -في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" أنه منفتح لبحث جميع أنواع المنظومات، وليس فقط الطائرات، لمساعدة أوكرانيا.



يأتي هذا في وقت كانت قد طلبت فيه أوكرانيا إمدادها بطائرات حربية أمريكية الصنع من طراز "إف-16"، للمساعدة في صد العملية العسكرية الروسية.



وفي موسكو، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده ستستخدم إمكاناتها وقدراتها للرد على قيام الغرب بتسليح أوكرانيا.



وقال المتحدث الروسي -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- إن روسيا تمتلك الإمكانات، ومع ظهور أسلحة جديدة يقدمها الغرب الجماعي، ستستخدم روسيا إمكاناتها على أكمل وجه من أجل الرد في العملية العسكرية الخاصة.



يأتي هذا في وقت كان قد اتهم فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة وحلف "الناتو"، بتورطهما بشكل مباشر في الأزمة بأوكرانيا، " ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الأفراد على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلدان أخرى.