50 ألف طن قمح رصيد صوامع القطاع العام بميناء دمياط اليوم

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل اليوم 32 سفينة متنوعة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9190 طنا تشمل: 100 طن يوريا و3294 طن أسمنت و4296 طن رمل و1500 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16703 طنا تشمل: 9680 طن قمح و572 طن ذرة و5350 طن ابلاكاش و45 طن كسب عباد و150 طن حديد و906 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 614 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 19 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1581 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50216 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 107660 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3956 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3843 شاحنة.

وكانت هيئة ميناء دمياط بقيادة اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، قد شهدت تصدير الشحنة رقم 500 من الغاز المسال، وذلك منذ افتتاح محطة الغاز المسال داخل هيئة ميناء دمياط منذ عام 2000، وشهد رئيس هيئة ميناء دمياط احتفالات الهيئة باستقبال ناقلة الغاز رقم 500 داخل الميناء.

وأكد رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء شهدت حزمة من المشروعات التنموية والتى تسهم فى تطوير العمل داخل الميناء بشكل كبير، موضحا أن أبرز تلك المشروعات محطة حاويات " تحيا مصر 1" والتى جاءت تزامنا مع خطة القيادة السياسية لتحويل مركز اكبر مركز إقليمى للخدمات اللوجستية.