مقتل 3 خارجين عن القانون وإصابة 7 تجار مخدرات فى مداهمة لبؤرة إجرامية بالدقهلية

وتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، أثناء قيام قولت الأمن بمهاجمة وكر إجرامي لمجموعة من الخارجين على القانون وتاجري المخدرات، وذلك بعد قيام قوات الأمن بضبط عدد من الخارجين على القانون بين قريتي كوم النور ودنديط، وبعد استشعار المجرمين بقرب القوات منهم، بادروا بإطلاق النيران على القوات، مما دفع القوات إلى الرد لإسكات مصدر النيران، وتبادلوا إطلاق النيران، وأسفرت المواجهة إلى مصرع ثلاثة من المتهمين، وإصابة سبعة آخرين، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفي ميت غمر العام لتلقي العلاج، وتم ضبط عدد من الأسلحة النارية وكمية كبيرة من المواد المخدرة.

وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكشف مصدر طبي إلى وجود ثلاثة حالات فى حالة خطرة.