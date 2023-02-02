إخلاء سبيل 14 متهما بسرقة مليون جنيه فى الدقهلية بكفالة 70 مليون جنيه

أمر قاضى المعارضات بمحكمة ميت غمر بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية بإخلاء سبيل 14 متهما فى قضية الاستيلاء على مبلغ مالى كبير بعد أن أوهموا المجنى عليه بأنهم من الشرطة، بعد دفع كفالة 70 مليون جنية.

تفاصيل الواقعة كانت بتمكن 14 شخصا من محافظات الدقهلية والإسكندرية والجيزة من سرقة مبلغ مالى قدره مليون و60 ألف جنيه، بعد أن أوهموا المجنى عليه بأنهم قوة من الشرطة، وارتدى أحد المتهمين زى ضابط، فيما ارتدى اثنان آخران زى أمناء شرطة، واستولوا على المبلغ وفروا هاربين، إلى أن تمكنت مباحث مركز شرطة ميت غمر من ضبط المتهمين وإعادة المبلغ المسروق.

وقررت محكمة ميت غمر الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهمين، وقررت إخلاء سبيل 14 متهما بكافة قدرها 5 ملايين جنيه لكل منهم.

بدأت أحداث الواقعة فى 12 يناير 2023 عندما ورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر من "هشام م. م" مقيمة في هضبة الأهرام محافظة الجيزة، وحرر محضر ضد "فتحى.م.ع" مقيم خلف شركة المياه برج العرب الإسكندرية وذلك لقيامه وآخرين بسرقة مبلغ مالى مليون و60 ألف جنيه.

وأكد الشاكى فى محضر الشرطة أنه استلم مبلغا ماليا قدره 997 ألفا و500 جنيه من شركة للفيبر جلاس يعمل بها لإيداعها لحساب الشركة إضافة إلى مبلغ مالى بحوزته وقدره 62 ألفا و500 جنيه وكان معه فى السيارة زملاؤه من الشركة "على.خ.ا" حارس، و"عبدالرحمن.م.ا" سائق وفوجئ بسيارتين ميكروباص أوقفوه وقالوا له إنهم من الشرطة وفتشوا السيارة والاستيلاء على المبلغ المالى من شنطة السيارة وأخذوه معهم فى الميكروباص وتحركوا سويا.

وذكر أن الشخص الذى كان يرتدى ملابس ضابط تحدث فى التليفون، وبعد أن انتهت المكالمة قال: فين هشام، ولما رديت عليه وقال لى: اللواء فتحى بيقول نزلوا هشام، وطلبت منهم إعادة فلوس الشركة، فقال لى: قاله اللواء فتحى هيجيبهم لكم، ولما نزل من السيارة اتضح له أنها بدون لوحات معدنية.

واتهم المجني عليه كل من: "فتحي م. ع." وآخرين بالاشتراك معه أحدهم كان يرتدى ملابس ميري "ضابط"، واثنين آخرين كانوا يرتدوا ملابس أمناء شرطة وباقي المتهمين كانوا يرتدوا ملابس ملكية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 972 لسنة 2023 جنح مركز ميت غمر، وتمكنت مباحث من غمر بقيادة الرائد رامي أبوشتيه رئيس المباحث، من ضبط المتهمين وعددهم 14 متهم وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تقرر استمرار حبسهم 15 يوما، إلى أن صدر قرار إخلال سبيلهم بكفالة 5 مليون جنيه لكل منهم.