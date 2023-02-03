اليوم السابع
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الجمعة، 03 فبراير 2023 03:33 م
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مصرع سائق تناول جرعة مخدرات زائدة بالخانكة.. والنيابة تصرح بدفن الجثة

الجمعة، 03 فبراير 2023 02:33 م
مصرع سائق تناول جرعة مخدرات زائدة بالخانكة.. والنيابة تصرح بدفن الجثة جثة
القليوبية إبراهيم سالم

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صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة سائق لقي مصرعه، إثر تناوله جرعة من زائدة من المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الخانكة، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان.

ووفقًا للتحريات، كان السائق قد لقى مصرعه، إثر تناوله جرعة من زائدة من المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الخانكة، جرى نقله لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، لتلقي العلاج إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، إثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة حقن خاطئ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من والدة سائق، بوفاته إثر تناوله جرعة من زائدة من المواد المخدرة، بدائرة قسم، وجرى نقله لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، لتقديم العلاج اللازم إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ع م م"، 46 سنة، سائق، إثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة حقن خاطئ بجرعة زائدة من المواد المخدرة، وجرى نقله لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، لتقديم العلاج اللازم إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 


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