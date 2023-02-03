مدينة الأقصر تنظم حملة لصيانة وتنظيف أعمدة الإنارة بكورنيش النيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت رئاسة مجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لنظافة وصيانة وإصلاح أعمدة كشافات الإنارة بكورنيش المدينة، حيث يعد طريق الكورنيش متنفساً ومتنزهاً عاماً مفتوحاً لجميع المواطنين، الذين يتوافدون من مختلف قرى ومراكز المحافظة، لقضاء السهرات المسائية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والاهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة والإنارة داخل مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، قاد الحملة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، موجهاً عمال مجلس المدينة بجمع القمامة والمخلفات من الكورنيش، وأعقب ذلك تنظيف وغسيل أعمدة الإنارة، فضلاً عن إجراء أعمال صيانة الأعمدة ومصابيح الإنارة.

وفي سياق متصل، تابع رئيس مدينة الأقصر أعمال رفع كفاءة مستوى النظافة بمنطقة حي شمال، برفقته أحمد عوض الله رئيس الحي، مشدداً برفع المتولد اليومى من القمامة أولاً بأول من الحاويات والاهتمام بأعمال الكنس حولها بعد أعمال رفع القمامة.

كما تابع الدكتور على الشرابى معاينة بعض تراخيص أسوار الأراضي الفضاء، والتى تقدم أصحابها بتقديم طلب ترخيص لإنشاء تلك الأسوار بهدف المحافظة عليها من إلقاء مخلفات القمامة بها، حتى لا تصبح مأوى لانتشار الأوبئة والإضرار بصحة المواطن الأقصري، ثم عقد رئيس مدينة الأقصر، اجتماع موسع مع أصحاب وحدات الطعام المتنقلة المقامة بطريق الجولي فيل، ووجه أصحابها بالإهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المكان بصفة مستمرة، وذلك للحفاظ على المنظر الجمالي والمظهر الحضاري لمدينة الأقصر.

كان قد أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ عدد من حملات النظافة العامة، والتى أسفرت عن عن رفع 1148 طن قمامة و474 طن أتربة وتراكمات بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية خلال تلك الفترة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.



مدينة الأقصر تنظم حملة لصيانة وتنظيف أعمدة الإنارة بالكورنيش



رئيس المدينة يتابع صيانة أعمدة الإنارة