طلاب جامعة الأقصر يتألقون فى مسابقة مهرجان إبداع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، التهنئة لطلاب الجامعة المشاركين بمهرجان إبداع، في نسخته الحادية عشر، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، وذلك لتحقيقهم نجاح متميز وصعودهم لنهائي تصفيات مسابقة الفنون التشكيلية بالمهرجان، متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم، والرقي.

وأوضح الدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، أن طلاب الجامعة، تمكنوا من وصول تسعة أعمال فنية، لنهائي تصفيات مسابقة الفنون التشكيلية، المشاركة مهرجان إبداع بالموسم الحادي عشر، مشيراً إلى أنه صعد للنهائي ثلاثة أعمال فى مجال النحت، وثلاثة أعمال فى مجال الرسم الملون والتصوير الزيتي، فيما حقق الطلاب تقدماً أيضاً في مجال الجرافيك، بوصول عملين فنيين للنهائي، فضلًا عن عمل في مجال التصوير الضوئي.

وكان قد افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مؤتمر منهجية المرأة في بناء الأوطان، بعنوان:( المرأة الريفية صانعة الإنجازات)، التي تنظمه الأكاديمية الدولية للدراسات والعلوم الإنسانية، حيث يشارك في المؤتمر، وفود من عدة دول عربية هي: ليبيا، والجزائر، وتونس، واليمن بحضور الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان السابق، والأستاذ محمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور جابركامل، رئيس المؤتمر، والدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر الشريف، والقس عويس عبدالمالك، راعي كنيسة السيدة العذراء بالعديسات.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في كلمته: إن الهدف الرئيسي من المؤتمر؛ هو تسليط الضوء على دور المرأة الريفية في المجتمع العربي والمصري، الذي لا يستطيع أحد أن ينكره، ونحن في جامعة الأقصر نلمس بشكل واضح ما تقوم به المرأة عميدةً، ورئيسة قسم، وعضوً في هيئة التدريس، وعاملةً، وطالبًة، وولية أمر، مضيفاً أن المرأة الريفية هي صانعة الرجال، وهي القوام الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة، ودورها محوري في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، وفي دفع البلاد نحو الاستقرار، والتقدم، والازدهار.



جانب من تصميمات طلاب الجامعة



طلاب جامعة الأقصر يتألقون في مسابقة مهرجان إبداع



لوحة طالب متفوق بمجال النحت



لوحة طالبة من المتفوقين بمسابقة إبداع



لوحة لأحد طلاب جامعة الأقصر



وصول 9 أعمال فنية لطلاب الجامعة إلى نهائي تصفيات المسابقة



وصول 9 أعمال فنية لطلاب الجامعة لنهائي تصفيات المسابقة



