تعرف على الأسعار والتخفيضات بمعرض "أهلا رمضان" فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

يواصل معرض " أهلا رمضان " فى محافظة بورسعيد، طرح تخفيضات وعروض يومية على السلع المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التى تلبى احتياجات المواطنين استعداداً لشهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية.

وتُباع كرتونة البيض بـ90 جنيها بدلاً من 102 جنيه، بتخفيض أكثر من 12 جنيها عن سعرها خارج المعرض، كما تُباع زجاجة زيت 700 مليلتر بـ35 جنيها بدلاً من 37 جنيها، وفرخة كيلو و100 جرام بـ80 جنيها بدلاً من 90 جنيها، وفرخة كيلو و250 جرام بـ95 جنيها بدلاً من 110 جنيهات، وطبق (2 سمانة) 40 جنيها بدلاً من 50 جنيها، وكبدة بقري الكيلو 100 جنيه بدلاً من 110 جنيهات، ولحم مفروم 900 جرام 120 جنيها بدلاً من 135 جنيها.

ويتواجد بالمعرض غرفة عمليات الغرفة التجارية ببورسعيد لتلقى أى شكاوى أو مقترحات أو استفسارات من المواطنين والانتقال إلى المواطن على الفور أثناء تواجده داخل المعرض للتعامل السريع مع شكواه أو مطلبه.

كما تتواجد لجان تابعة للغرفة التجارية داخل المعرض للرقابة على الأسعار، والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية إلى المعرض بتخفيضات أقل من مثيلتها بالأسواق بصورة ملموسة للمواطنين، فى ظل إقبال كبير على المعرض من أهالى بورسعيد نتيجة التخفيضات والعروض اليومية، مشدداً على وجود رقابة صارمة على المعرض لتحقيق أهدافه فى تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

ويقام المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة أكثر من 30 عارض من كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة موزعين على 49 قسما، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيوانى التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة فى البازار.