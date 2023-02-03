محافظ أسوان ينيب وكيل وزارة الأوقاف لافتتاح مسجد القفطية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أناب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشيخ حنفى محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان اليوم الجمعة، لافتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد القفطية بمركز دراو والذى يقع على مساحة 220 م2، بتكلفة 300 ألف جنيها، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود حنفى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بعنوان "القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون"، وقال إنه تم أيضا افتتاح مسجد التقوى التابع لإدارة أوقاف السباعية بمركز إدفو، بحضور محمود عليان رئيس مدينة السباعية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى بيان صحفى، أن افتتاح مسجدى التقوى والقفطية يأتي ضمن افتتاحات وزارة الأوقاف على مستوى المحافظات بهدف التوسع وإعمار بيوت الله، مشيرا إلى أنه وصل عدد المساجد التى تم افتتاحها على مستوى محافظة أسوان إلى 117 مسجدا، ضمن خطة الإحلال والتجديد وإنشاء المساجد الجديدة.

وأوضح الشيخ حنفى محمود، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ أسوان أشرف عطية، جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة فى ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية ، مع الإستمرار فى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.