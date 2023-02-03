وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد الإدارات الفرعية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عدد من المساجد بالادارات الفرعية المختلفة اليوم الجمعة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين وعدم وجود ايه مخالفات ووجود العمال بالمساجد .

وقال بيان الأوقاف اليوم إن الأئمة أدوا خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان " القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون"، وإن القرآن الكريم دائما ما يذكر العباد في كثيرا من آياته ويدعوا إلى عمارة الكون يقول تعالى "هو انشأكم من الأرض واستعمركم فيها"ليؤكد على أن عمارة الكون هي من الغايات التي لأجلها خلق الله عز وجل الخلق.

وقال وكيل اوقاف الإسكندرية، إن من أهم مبادئ اعمار الكون التقاء القلوب على قلب رجل واحد والعمل بروح الفريق الذي تغمره المحبه والإصرار على تخطي الازمات والشدائد والصعاب، مؤكدا انه كلما اشتدت الصعاب والشدائد وجب علينا أن نواجهها بمزيد من الاصرار والتحدي ببذل أقصى درجات الجهد والعمل في البناء والتعمير.