وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد الإدارات الفرعية

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عدد من المساجد بالادارات الفرعية المختلفة اليوم الجمعة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين وعدم وجود ايه مخالفات ووجود العمال بالمساجد .
وقال بيان الأوقاف اليوم إن الأئمة أدوا خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان " القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون"، وإن القرآن الكريم دائما ما يذكر العباد في كثيرا من آياته ويدعوا إلى عمارة الكون يقول تعالى "هو انشأكم من الأرض واستعمركم فيها"ليؤكد على أن عمارة الكون هي من الغايات التي لأجلها خلق الله عز وجل الخلق.
وقال وكيل اوقاف الإسكندرية، إن من أهم مبادئ اعمار الكون التقاء القلوب على قلب رجل واحد والعمل بروح الفريق الذي تغمره المحبه والإصرار على تخطي الازمات والشدائد والصعاب، مؤكدا انه كلما اشتدت الصعاب والشدائد وجب علينا أن نواجهها بمزيد من الاصرار والتحدي ببذل أقصى درجات الجهد والعمل في البناء والتعمير.
فى سياق آخر نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية عدد من القوافل الدعوية والتثقيفية للحديث عن حق الطفل وبناء الأسرة على رأسهم القافلة الدعوية الكبرى بمسجد (الشهيد اللواء ابراهيم عبد القادر حمدي) بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ، الشيخ محمود العطار مفتش بإدارة أوقاف محرم بك، الشيخ محمد عوض عطية مبتهلاً ، الشيخ محمد ماهر جمعة عيسى إمام وخطيب المسجد.
وفي كلمته قال الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إن الأسرة هي اللَّبنةُ الأولى في بناء أي مجتمع، فإذا كانت هذه اللبنة مفكَّكةً منهارةً، فلا بد أن يكون المجتمع مفكَّكًا منهارًا، وإذا كانت هذه الأُسرة صُلْبةً متماسكة، فلا بد أن يكون المجتمعُ المتكوِّن منها صُلبًا متماسكًا كذلك ولَمَّا كان الإسلام الحنيف يعمل على تكوين المجتمع الإسلاميِّ القوي، فقد حرَص على تدعيم اللَّبِنة الأولى في البنيان الاجتماعي، وهي الأسرة، وعمل على إسعادِها وعلى تقوِيتها وبين أن للأبناء حقوق على الأباء كما أن للأباء حقوق على الأبناء بينتها .
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