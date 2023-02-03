إيمان حنا

قطع عدد من المحتجين الطريق امام مصرف لبنان في طرابلس بلبنان بآليات الدفاع المدني، وحاول المحتجون اقتحام المصرف . وفق موقع "لبنان 24"

من امام مصرف لبنان في طرابلس pic.twitter.com/cxmThzGw14 — nayla masry (@naylamasry) February 3, 2023

وقد قام بهذا الاحتجاج عمال وموظفو بلدية الميناء وطرابلس والقلمون، وفوج الإطفاء، لليوم الثاني على التوالي من أمام مصرف لبنان في طرابلس، مطالبين بدفع رواتبهم على الدولار وإعادة تنشيط منصة صيرفة.

وهدد المعتصمون بالتصعيد، الاثنين المقبل، إذا لم يستجب المصرف لمطالبهم وكما هدد نقيب عمال بلدية طرابلس باقفال جميع المصارف في طرابلس اذا لم يتم اعادة تنشيط صيرفة للعمال.

وكان مصرف لبنان المركزى قد قرر الاسبوع الماضى، تجميد حسابات 3 أشخاص وشركتين تابعتين لهم لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان وذلك بعدما تم ادراج أسماء المواطنين الثلاثة وشركتيهم على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC .