بيروت (أ ش أ)

أقدم عدد من المحتجين على قطع حركة السير بشارع الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت أمام مصرف لبنان المركزى، وذلك وسط انتشار أمنى مكثف بمحيط المنشآت الحيوية والحكومية الموجودة فى الشارع .

وطالب المحتجون بالإفراج عن الودائع الدولارية للمواطنين والمحتجزة في البنوك منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد قبل نحو ثلاث سنوات، منددين باستمرار الخلافات السياسية وتعثر برامج الإصلاح والمالي والاقتصادي والتعافي مما أدى إلى وصول سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية صباح اليوم إلى 56400 ليرة للدولار الواحد في حين كان سعره قبل ثلاث سنوات 1500 ليرة فقط للدولار الواحد.

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، بحث مطالب المعلمين لإنقاذ العام الدراسي وفض الإضراب في المدارس الحكومية المستمر للأسبوع الثالث على التوالي، حيث بدأ منذ عودة الدراسة بعد عطلات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية في لبنان والتي استمرت من منتصف شهر ديسمبر الماضي وحتى بداية الأسبوع الثاني من يناير الجاري.

جاء ذلك خلال ترؤوس ميقاتي، لاجتماع في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت، بحضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ووزير المالية يوسف خليل والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي والمدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر.



من جهته.. قال الحلبي - عقب الاجتماع - بحثنا طلبات وزارة التربية والاعتمادات المطلوبة، وتلبية مطالب المعلمين وفك الإضراب والعودة للصفوف لانقاذ العام الدراسي، والنقاط التي سيتم عرضها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.