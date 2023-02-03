اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 فبراير 2023 02:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف: مفهوم حديث للسياسة الخارجية الروسية قيد الدراسة من قبل "بوتين"

الجمعة، 03 فبراير 2023 12:58 م
لافروف: مفهوم حديث للسياسة الخارجية الروسية قيد الدراسة من قبل "بوتين" لافروف
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن مفهوما محدثا للسياسة الخارجية لروسيا قيد الدراسة والاطلاع من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف لافروف فى اجتماع للجنة المجلس العام لحزب روسيا الموحدة حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج "حاليا مفهوم محدث للسياسة الخارجية للاتحاد الروسي قيد البحث..  تم أخذ في الاعتبار جميع العناصر والمهام الجديدة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

من جهته علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على سؤال صحفي حول متى يوافق بوتين على مفهوم السياسة الخارجية؟، قائلا: "الكرملين سيعلن متى سيوافق الرئيس فلاديمير بوتين على مفهوم السياسة الخارجية المحدث.. عندما تتم الموافقة على (المفهوم المحدث) سنبلغكم بذلك".

كما قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إن الرغبات الاستعمارية لدى النخب الغربية لم تختف، والماضي الاستعماري يحرمها من لعب أي دور قيادي أخلاقي.

وأوضح لافروف، اليوم الجمعة، أن "جرائم المستعمرين لا تسقط بالتقادم وتحرم النخب الغربية إلى الأبد من ادعاء ممارسة أي دور قيادة أخلاقية".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه "ليس سرا أن عواقب الاستعمار والممارسة الفاضحة الحديثة هي أحد الأسباب الرئيسية للتفاوتات العميقة في تطور دول عالمنا".

 


لافروف

روسيا

وزير الخارجيه الروسى

اخبار روسيا

بوتين



الموضوعات المتعلقة

لافروف: تلقينا رسالة من أمريكا وموقف مصر متوازن تجاه أزمة أوكرانيا.. إنفوجراف

الثلاثاء، 31 يناير 2023 04:40 م

لافروف: تلقينا رسالة أمريكية حول أوكرانيا من وزير الخارجية المصرى

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:56 م

لافروف: اتفاق مع الجانب المصرى على استمرار نقل القمح الروسى إلى مصر

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:29 م

لافروف: عودة الأسلحة النووية الأمريكية لشبه الجزيرة الكورية ستؤدي لـ "عواقب صعبة"

الإثنين، 30 يناير 2023 02:47 م

لافروف: تداعيات العقوبات على روسيا كانت محدودة

الإثنين، 30 يناير 2023 01:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة