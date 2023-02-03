لافروف: مفهوم حديث للسياسة الخارجية الروسية قيد الدراسة من قبل "بوتين"

وكالات الأنباء

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن مفهوما محدثا للسياسة الخارجية لروسيا قيد الدراسة والاطلاع من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف لافروف فى اجتماع للجنة المجلس العام لحزب روسيا الموحدة حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج "حاليا مفهوم محدث للسياسة الخارجية للاتحاد الروسي قيد البحث.. تم أخذ في الاعتبار جميع العناصر والمهام الجديدة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

من جهته علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على سؤال صحفي حول متى يوافق بوتين على مفهوم السياسة الخارجية؟، قائلا: "الكرملين سيعلن متى سيوافق الرئيس فلاديمير بوتين على مفهوم السياسة الخارجية المحدث.. عندما تتم الموافقة على (المفهوم المحدث) سنبلغكم بذلك".

كما قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إن الرغبات الاستعمارية لدى النخب الغربية لم تختف، والماضي الاستعماري يحرمها من لعب أي دور قيادي أخلاقي.

وأوضح لافروف، اليوم الجمعة، أن "جرائم المستعمرين لا تسقط بالتقادم وتحرم النخب الغربية إلى الأبد من ادعاء ممارسة أي دور قيادة أخلاقية".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه "ليس سرا أن عواقب الاستعمار والممارسة الفاضحة الحديثة هي أحد الأسباب الرئيسية للتفاوتات العميقة في تطور دول عالمنا".