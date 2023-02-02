اليوم السابع
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وزير الخارجية الروسى: كلنا نريد إنهاء الصراع فى أوكرانيا

الخميس، 02 فبراير 2023 09:58 ص
وزير الخارجية الروسى: كلنا نريد إنهاء الصراع فى أوكرانيا سيرجى لافروف - وزير الخارجية الروسى
كتب سمير حسنى

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أكد سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي، أن جميع الأطراف ترغب فى إنهاء الأزمة الأوكرانية، لكن لا أحد يرغب فى إقناع كييف بالمسار الدبلوماسى، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

 

أضاف "لافروف" أن روسيا تنطلق من الواقع الذى ثبت دستوريا بشأن مستقبل المناطق الأربع التى ضمتها، مشددا على أن إجراءات الغرب تلعب دورا مهما فى كيفية سير العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

 

واصل لافروف: "كلنا نريد إنهاء الصراع مع أوكرانيا ولكن الوقت ليس العامل الرئيسى، وكلما زاد مدى الصواريخ الغربية المقدمة لكييف كلما زاد تصميمنا على دفع العدو بعيدا عن الحدود الروسية، معلقا: " موسكو تسعى لدفع القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة عن أراضى روسيا".


لافروف

وزير الخارجية الروسي

اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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