قطع المياه عن قرية سدمنت الجبل ببنى سويف غدا لتطهير الخزان الأرضى للمحطة

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن قرية سدمنت الجبل وتوابعها،اعتباراً من الساعة 8 صباح غد السبت، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم "السبت"، للقيام بأعمال التطهير الدورى للخران الأرضي بمحطة مياه سدمنت بمركز إهناسيا.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة للقيام بأعمال التطهير اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.