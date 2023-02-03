حياة كريمة ببنى سويف.. تطوير محطة مياه كفر ناصر لخدمة 140 ألف مواطن

من جانبة قال محمد جبر، معاون محافظ بنى سويف ومنسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من 25 مشروعا بقرى مركز ببا، مضيفا أن عدد المشروعات الجارى تنفيذها 402 مشروع، منها 39 مشروعًا فى قطاع الصرف الصحى، و216 مشروعًا فى قطاع مياه الشرب، و36 مشروعًا فى قطاع التعليم، و19 مشروعًا فى الرى، و6 مشروعات فى قطاع الصحة، و20 مشروعًا فى قطاع الشباب والرياضة.
وأضاف محمد جبر أنه يتم العمل في تنفيذ 12 من المجمعات الخدمية والزراعية، و3 مشروعات فى الغاز الطبيعى، و5 فى مرفق الإسعاف و46 مشروعًا فى قطاع الكهرباء.
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ نحو 1600 مشروع فى أكثر من 12 قطاعًا من القطاعات الحيوية والخدمية من: مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والرى والصحة والشباب والرياضة والمجمعات الحكومية الخدمية والكهرباء والرى والسكن الكريم والطرق وتحسين البيئة، حيث تشمل المرحلة الأولى من المبادرة 46 قرية بمركز ببا، و20 قرية بمركز ناصر.
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