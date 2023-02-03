اليوم السابع
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حياة كريمة ببنى سويف.. تطوير محطة مياه كفر ناصر لخدمة 140 ألف مواطن

الجمعة، 03 فبراير 2023 01:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. تطوير محطة مياه كفر ناصر لخدمة 140 ألف مواطن مشروعات حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تشمل مركزى ببا وناصر.
 
وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تطوير محطة مياه الشرب بقرية كفر ناصر والتى شملت أعمال تطوير منها  تجديد عدد من طلمبات المياه.
 
وأضاف مدحت صلاح أن محطة كفر ناصر تخدم نحو 15 قرية لخدمة 140 ألف نسمة، مشيراً إلى أن طاقة محطة مياه الشرب 400 لتر على الثانية، لافتا إلى أن قرى مركز ببا شهدت تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحى بعدد من القرى داخل مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

من جانبة قال محمد جبر، معاون محافظ بنى سويف ومنسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، إنه تم الانتهاء من 25 مشروعا بقرى مركز ببا، مضيفا أن عدد المشروعات الجارى تنفيذها 402 مشروع، منها 39 مشروعًا فى قطاع الصرف الصحى، و216 مشروعًا فى قطاع مياه الشرب، و36 مشروعًا فى قطاع التعليم، و19 مشروعًا فى الرى، و6 مشروعات فى قطاع الصحة، و20 مشروعًا فى قطاع الشباب والرياضة.

وأضاف محمد جبر أنه يتم العمل في تنفيذ 12 من المجمعات الخدمية والزراعية، و3 مشروعات فى الغاز الطبيعى، و5 فى مرفق الإسعاف و46 مشروعًا فى قطاع الكهرباء.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ نحو 1600 مشروع فى أكثر من 12 قطاعًا من القطاعات الحيوية والخدمية من: مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والرى والصحة والشباب والرياضة والمجمعات الحكومية الخدمية والكهرباء والرى والسكن الكريم والطرق وتحسين البيئة، حيث تشمل المرحلة الأولى من المبادرة 46 قرية بمركز ببا، و20 قرية بمركز ناصر.

 


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