حياة كريمة ببنى سويف.. تطوير محطة مياه كفر ناصر لخدمة 140 ألف مواطن

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تطوير محطة مياه الشرب بقرية كفر ناصر والتى شملت أعمال تطوير منها تجديد عدد من طلمبات المياه.

وأضاف مدحت صلاح أن محطة كفر ناصر تخدم نحو 15 قرية لخدمة 140 ألف نسمة، مشيراً إلى أن طاقة محطة مياه الشرب 400 لتر على الثانية، لافتا إلى أن قرى مركز ببا شهدت تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحى بعدد من القرى داخل مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.