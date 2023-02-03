فحص 1369 مواطنًا ضمن قوافل "حياة كريمة" الطبية في دمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بعزبة عرب السلايمة بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، لافتا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1369 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 33 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، فضلا عن إنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لأكثر من 5 حالات.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم إجراء 945 تحليلا معمليا، إلى جانب 16 أشعة عادية، فضلا عن 35 أشعة اخري موجات صوتية، موضحا أنه تم صرف الأدوية بالمجان لكافة المرضى المترددين على القافلة.

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه قد تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، موضحا أن قطاع الطبي داخل دمياط يشهد طفرة كبيرة هذه الأثناء، مؤكدا أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" احدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين د، لافتا إلي أن قوافل المبادرة نجحت منذ انطلاقها في توصيل الخدمات الطبية لكافة مناطق المحافظة، مشددا علي استمرار تلك القوافل بصورة دورية لضمان وصول تلك الخدمات لكافة أرجاء المحافظة لاسيما القري الاكثر احتياجا والمناطق النائية.

وتستعد مديرية الصحة بدمياط لافتتاح عددا من المشروعات التي جرت خلال برنامج مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في مرحلتها الاولي ببعض قري المحافظة، وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة.