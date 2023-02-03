"فاجنر" تحكم سيطرتها على مدينة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

وكالات

أعلن المكتب الصحفي لمؤسس شركة "فاجنر"، يفغيني بريغوجين، أن القوات الروسية سيطرت على مدينة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وكتبت الخدمة الصحفية على حسابها في "تيليجرام": "خلال القتال، سيطرت وحدات من قوات فاغنر على مدينة نيكولايفكا، في دونيتسك".

وتقع مدينة نيكولاييفكا على بعد بضع كيلومترات شمال مدينة سوليدار، التي سيطرت عليها القوات الروسية مساء 12 يناير، وبعد أيام قليلة حررت القوات المسلحة محطة سكة الحديد في نفس الاتجاه.

وفي اليوم السابق، سيطرت القوات الروسية أيضا على بلدتي ساكو وفانتسيتي، غربي مدينة نيكولايفكا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا، مشيرا إلى أن الغرب كان يحاول إنشاء منطقة مناهضة لروسيا في أوكرانيا من أجل العمل على انهيار بلادنا، وتم إطلاق عملية خاصة لمنع ذلك.