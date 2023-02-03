غدا.. قطع المياه عن مدينة جمصة وبعض قرى بلقاس فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع المياه عن مناطق مدينة جمصة بالكامل، بينها المنطقة الصناعية، والسجن العمومي، والأمن المركزي، وضعف المياه عن قرى زيان والجزاير التابعة لمركز بلقاس لمدة 12 ساعة، اعتباراً من الساعة 6 صباحا غدا السبت الموافق 4 / 2 / 2023 حتى الساعة 6 مساء نفس اليوم .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع أعمال صيانة على الخط المغذي لمحطة مياه الشرب الرئيسية بجمصة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن انقطاع المياه في عدد من المناطق التابعه لمركز أجا لمدة 9 ساعات اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، وذلك يوم السبت الموافق 4/2/2023 في المناطق التالية إخطاب - الإنشاسية - جلموه.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة بخط الطرد الجديد لمحطة مياه إخطاب.

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين بفترة الانقطاع.