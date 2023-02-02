قطع المياه 9 ساعات عن عدد من المناطق التابعة لمركز أجا بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالدقهلية عن انقطاع المياه لمدة 9 ساعات اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، وذلك يوم السبت الموافق 4/2/2023 في المناطق التالية ( إخطاب - الإنشاسية - جلموه).

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة بخط الطرد الجديد لمحطة مياه إخطاب.

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين بفترة الانقطاع.

ويذكر بأن عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعاً لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذي للبدء في ترفيق منطقة ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة، التابعين لمركز المنصورة.

ووجه "المحافظ" بسرعة الانتهاء من إجراءات نزع الملكية لقطعة الأرض التي حددتها اللجنة الفنية المختصة لإنشاء محطة رفع صحي عليها لخدمة هذه المناطق والمواطنين المقيمين بها.

كما وجه "مختار" بمراجعة التصميمات والمقايسات التي تم إعدادها لإنشاء محطة الرفع ولوحات الكهرباء فور الانتهاء من قرار نزع ملكية الأرض.

ويذكر أن محافظ الدقهلية قد قرر تشكيل لجنة من متابعة المشروعات والتخطيط العمراني وشركة المياه وهيئة المياه والصرف والكهرباء وممثلي المجتمع المدني لتحديد قطعة أرض مناسبة لإنشاء عليها محطة الرفع ومحولات الكهرباء لخدمتهم في ذات النطاق لتكون المحطة قريبة من المنطقة السكنية لعدم تحميل المشروع أي أعباء مالية إضافية نتيجة بعد الموقع عن الكتل السكنية ، وقد انتهت اللجنة من تحديد قطعة الأرض المستهدف إنشاء محطة الرفع عليها ، وجاري الانتهاء من نزع الملكية.