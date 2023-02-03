عادات سيئة تزيد من دهون البطن.. لا تتخطى الوجبات

كتبت نهير عبد النبى

دهون البطن من أكثر المشاكل الصحية المزعجة التي يعانى منها الكثيرون وتسبب لهم التوتر والقلق وخصوصا السيدات، وحسب ما ذكره موقع webmd هناك بعض العادات السيئة التي تزيد من خطر الإصابة بدهون البطن ومنها:

-الأكل أثناء تشتيت الانتباه



بدلاً من التمرير عبر هاتفك أثناء تناول وجبة خفيفة ، انتبه لوجباتك وتذوق النكهات، فكلما زادت وعيك أثناء تناول الطعام قل احتمال تناولك وجبة دسمة.

-الأكل بسرعة كبيرة



يستغرق الأمر حوالي 20 دقيقة حتى يصل عقلك إلى رسالة مفادها أنه ممتلئ إذا كنت تحشر الطعام بسرعة كبيرة ، فستستمر في تناول الطعام بعد النقطة التي يحتاجها جسمك، حيث يحصل الأشخاص الذين يتناولون الطعام ببطء سعرات حرارية أقل.

-قلة النوم



في إحدى الدراسات اتضح أن البالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا والذين ينامون أقل من 5 ساعات في الليلة اكتسبوا دهونًا في البطن أكثر من أولئك الذين حصلوا على المزيد من ساعات النوم.

-تناول الخبز الأبيض



يتم تجريد الحبوب المكررة في الخبز الأبيض والأطعمة المصنعة الأخرى من الألياف بطيئة الهضم ، لذلك يهضمها جسمك بشكل أسرع ، مما يرفع نسبة السكر في الدم، ومع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن اختر الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة بدلاً من ذلك.





-تفادى وجبات



هل تعلم أن الانسحاب من وجبة الإفطار يزيد من احتمالية إصابتك بالسمنة بمقدار 4 مرات ونصف، يؤدي عدم تناول وجبة إلى إبطاء عملية الأيض ، مما يجعل من المرجح أن تتناول وجبة دسمة في وقت لاحق عندما تشعر بالجوع.





-تناول الأطعمة "قليلة الدسم" أو "الخالية من الدهون"



من الجيد أن تراقب كمية الدهون التي تتناولها ، لكن الأطعمة التي تزيل الدهون والسكر يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات،و يمكن للأطعمة عالية الكربوهيدرات أن ترفع نسبة الدهون الثلاثية لديك ، وتزيد من حساسية الأنسولين لديك ، وتزيد من الدهون في منطقة الوسط.

-التدخين



أنت تعلم بالفعل أن التدخين مروع للصحة ، ولكن أحد الآثار السيئة العديدة للتدخين يؤثر على بطنك كلما زاد إشراقك ، زادت الدهون المخزنة في معدتك.





-لا تتحرك بما فيه الكفاية



النشاط البدني هو مفتاح الصحة استهدف 30 دقيقة من الحركة متوسطة الشدة كل يوم ، وسوف يتقلص محيط خصرك (وستنمو عضلاتك) ، حتى لو ظل وزنك كما هو.





-التعرض للضغط في كثير من الأحيان



يؤدي الإجهاد إلى إفراز هرمون يسمى الكورتيزول في جسمك يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكورتيزول إلى زيادة الوزن ، وخاصة الوزن الحشوي الذي تحمله في بطنك. مارس تقنيات الاسترخاء المنتظمة ، مثل التنفس العميق والتأمل ، للمساعدة في الحفاظ على الهدوء والحد من مستويات التوتر.