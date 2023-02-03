طالبة بجامعة الأقصر تصعد للتحكيم النهائى فى مجال الطالب المثالى بمهرجان إبداع

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، عن صعود طالبة بالجامعة في مجال الطالب، والطالبة المثالية، للتحكيم النهائي، لمهرجان إبداع، الموسم الحادي عشر، لشباب الجامعات، والمعاهد العليا، والأكاديميات الحكومية، والخاصة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنظيم وزارة الشباب والرياضة.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة للطالبة علياء عبد المغني، بعد صعودها للمستوى النهائي في مجال الطالبة المثالية، ممثلة جامعة الأقصر، معربًا عن سعادته بتحقيق طلاب الجامعة تألقًا، في مجالات مختلفة بمهرجان إبداع، ووصولهم إلى التحكيم النهائي، متفوقين على جامعات أخرى.

وأكد رئيس الجامعة، على حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للطلاب؛ لمواصلة تفوقهم، كما أن الجامعة تقف خلف طلابها، المشاركين بمختلف المسابقات؛ لتشجيعهم نحو التقدم، ورفع اسم جامعة الأقصر، في الصفوف الأولى بين الجامعات، موجهًا الشكر لإدارة رعاية الشباب، على جهودها مع الطلاب.

كما هنىء الدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الطالبة علياء عبد المغني، مشيرًا إلى أنها أضافت مركزًا جديدًا للجامعة، بعد تفوق زملائها ايضا، ووصولهم للتحكيم النهائي، في مجال الفنون التشكيلية، مؤكدًا أن الجامعة تعتمد في استراتيجيتها، على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين، وتشجيعهم فى شتى المجالات.