اليوم السابع
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شولتس: أنا أؤيد الدبلوماسية بشأن الأزمة فى أوكرانيا

الجمعة، 03 فبراير 2023 01:16 ص
شولتس: أنا أؤيد الدبلوماسية بشأن الأزمة فى أوكرانيا مستشار ألمانيا أولاف شولتس
وكالات

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أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن مواصلة المحاولات الدبلوماسية بشأن إيجاد حل للأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى نيته تكثيف المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الخميس، خلال لقاء مع المواطنين في ماربورغ: "أنا أؤيد الدبلوماسية بشأن الأزمة الأوكرانية".

وأشار شولتس، إلى أنه اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة مرات في الأشهر الأخيرة، وأضاف: "أنوي أن أكرر ذلك أكثر".

وفي وقت سابق، أكد شولتس، ضرورة مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي، في خضم الأزمة بأوكرانيا.

وأضاف، خلال مقابلة مع صحيفة Tagesspiegel الألمانية، أنه لم يقطع اتصالاته مع الرئيس الروسي بوتين، طوال الـ 11 شهرا الماضية، وأن آخر مكالمة هاتفية بينهما كانت في شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أنه سيواصل حواره مع بوتين لأهمية هذه المحادثات.

وأشار شولتس، إلى أنه تطرق خلال محادثاته مع بوتين إلى عدد من القضايا، منها تبادل الأسرى، وتصدير الحبوب الأوكرانية، وملف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

ونوه شولتس، بأن السؤال الأبرز في جميع المفاوضات، هو كيفية إنهاء الأزمة الأوكرانية، وإخراج العالم من الوضع الذي وقع فيه جراء ذلك، مؤكدا أن الشرط الوحيد لتحقيق ذلك هو انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تهدف إلى إنهاء العدوان الأوكراني المستمر في دونباس منذ العام 2014.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن توريد دبابات "ليوبارد – 2" الألمانية إلى أوكرانيا سيؤثر سلبا على العلاقات الروسية الألمانية مستقبلا.


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