شروط التظلم على نتيجة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تبدأ مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية ، فى تلقى طلبات التظلم لنتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الاول، غدا السبت 4 فبراير الجارى.

و نستعرض فى السطور التالية شروط وإجراءات تقديم طلبات التظلم بالإسكندرية:

1. تقدم الطلبات فى الإدارات التعليمية التسع التابعة لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

2. تخصص كل إدارة تعليمية بالمحافظة مدرسة كمقر لتلقى طلبات التظلم بها.

3. يبدأ الدفع وتلقى الطلبات فى التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

4. يستمر تقديم طلبات التظلم لمدة 15 يوما .

5. يتطلب تقديم طلب التظلم صورة من رقم جلوس الطالب .

وقد أعلن الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية ، سوف يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 4 من فبراير الجارى وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا ، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة .

وشدد لدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على أنّ أعمال التصحيح وتقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 تمت بمقار لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع.

وأكد أنه أصدر تعليمات مشدّدة لموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل ولجان التقدير بمراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة جزئيات الأسئلة والتأكيد على تفقيط درجة الطالب وحظر استخدام الهواتف المحمولة والالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة اللازمة داخل لجان التقدير، وشدَّد في تعليماته للجان النظام والمراقبة الالتزام ومراجعة أوراق الإجابة وكذلك جمع الجزئيات ومضاهاتها بمرآة ورقة الإجابة والدقة في رصد الدرجات بنوعيه الورقي والإلكتروني ومراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التقدير.

وفي سياق متصل، أشاد "أبوزيد" بالدور المتميز لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمرافق العامة والأحياء ومتابعة مديري عموم الإدارات لسير الامتحانات، وكذلك غرف العمليات بالإدارات والمديرية وجميع القائمين على العملية الامتحانية مُثمنًا قيمة العمل بروح الفريق.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد اعتمد اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 81.5 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102573 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100848 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 82199 طالب وطالبة. وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .