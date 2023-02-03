وقال السفير ياسر عثمان - فى تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن بعثة النادي الأهلي تحظى بدعم ومساندة كبيرة من جانب المسئولين والجمهور المغربي"، مضيفا أن الجانب المغربي يقدر مؤازرة الجماهير المصرية لمنتخب أسود الأطلس في كأس العالم الأخير بقطر.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في مونديال الأندية بالمغرب، بتحقيق فوز كبير على أوكلاند سيتى النيوزيلندى بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الدور التمهيدي للمسابقة، ليتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي، حيث سيواجه فريق سياتل الأمريكي غدا السبت.

وأضاف السفير المصري "بخلاف الأعداد الكبيرة للجماهير المغربية التي حضرت المباراة، حرص العديد من الوزراء والمسئولين السياسيين في المغرب على الذهاب إلى مدينة طنجة من أجل حضور لقاء الأهلي وأوكلاند، لدعم الفريق المصري".

وتابع "شعرنا خلال اللقاء أن الأهلي يخوض هذه المباراة في القاهرة وليس المغرب، نظرا للأعداد الغفيرة التي حضرت المواجهة، وساهمت في انتصار الأهلي على نظيره النيوزيلندي".

وأشار إلى أن السفارة كانت حريصة على تذليل أي عقبات أمام بعثة الأهلي منذ وصولها إلى المغرب، قائلا "من واجبات السفارة الاهتمام بكل الفرق المصرية التي تحضر إلى المغرب، تنفيذا لتعليمات وزير الخارجية"، موضحا أنه سيتوجه غدا السبت إلى مدينة طنجة لحضور لقاء الأهلي الثاني في كأس العالم للأندية أمام فريق سياتل الأمريكي.