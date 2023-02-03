اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 فبراير 2023 05:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زيلينسكي يؤكد على مواصلة "تطهير الدولة" بحضور القيادة العامة لقواته المسلحة

الجمعة، 03 فبراير 2023 05:00 ص
زيلينسكي يؤكد على مواصلة "تطهير الدولة" بحضور القيادة العامة لقواته المسلحة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن عقده اجتماعا مزدوجا في مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة "لإجراء محادثة مهمة بشكل خاص"، وتطرق إلى مسألة "مكافحة الفساد" في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في فيديو على قناته في "تيلجرام": "كانت المرحلة الأولى عبارة عن اجتماع في صيغته الكاملة التقليدية، وناقشت تأمين الجيش والتدريب وغيرها من القضايا التي تتطلب اهتماما متواصلا."

وأضاف: "وبعد ذلك، في فترة بعد الظهر، انعقد اجتماع إضافي لأعضاء المقر بالصيغة الضيقة، من أجل إجراء محادثة هادفة بشكل خاص ".

هذا ولم يتحدث زيلينسكي عن الموضوعات التي تطرّق إليها هذا الحوار أو بأي تشكيلة تم عقده.

إلى ذلك، أعلن عن خطوات جديدة في مسار "تطهير الدولة"، عندما تطرق إلى مسألة "مكافحة الفساد" في أوكرانيا.

يُشار إلى أن زيلينسكي تحدث في وقت سابق، عن استعداده لمواصلة التعديلات الوزارية في وزارة الدفاع بالبلاد.


زيلينسكى

روسيا

اوكرانيا

كييف

الجيش الاوكرانى

حرب روسيا واوكرانيا

موسكو

الناتو

الاتحاد الاوروبى



الموضوعات المتعلقة

زيلينسكى: الهجوم فى أولينيفكا سيكون أحد التهم الموجهة ضد روسيا بالمحكمة الدولية

الإثنين، 30 يناير 2023 10:56 ص

زيلينسكي يبحث مع قادة الجيش الأوكراني تنفيذ العمليات العسكرية ضد روسيا

الإثنين، 30 يناير 2023 02:00 ص

زيلينسكي يعلن مقتل "أوكرانية" فى حادث إطلاق النار بعملية القدس

السبت، 28 يناير 2023 04:18 م

زيلينسكى: نحتاج إلى 500 دبابة لشن هجوم مضاد على القوات الروسية

الجمعة، 27 يناير 2023 08:37 م

العالم هذا الصباح.. روسيا تحذر من استخدام اليورانيوم في قذائف دبابات "ليوبارد - 2".. زيلينسكى يعرب عن امتنانه لألمانيا لموافقتها على إرسال دبابات.. روسيا تحذر من استخدام اليورانيوم فى قذائف "ليوبارد - 2"

الخميس، 26 يناير 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة