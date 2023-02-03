زراعة الوادى الجديد توجه 5 توصيات لمزارعى القمح خلال شهر فبراير

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد عن التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ توصيات معهد المحاصيل الحقلية التابع للمركز حزمة توصيات فنية لمزارعى القمح خلال شهر فبراير، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة التواجد مع المزراعين وتدعم الدعم الفنى والإرشادى لهم بصفة مستمرة، وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن الدكتور رضا محمد على رئيس معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح اعتمد 5 توصيات لتعميمها على مزارعى القمح وضرورة اتباعها خلال شهر فبراير حيث يكتمل فيه نمو السنابل وهى..

1- الانتهاء من التسميد الأزوتى قبل طرد السنابل وكذلك إضافة الأسمدة الورقية إذا احتاج النبات إليها قبل طرد السنابل.

2- عدم تعطيش النباتات خلال هذه الفترة نظراً للارتفاع الطفيف فى درجة الحرارة مع التوصية بعدم الرى أثناء هبوب الرياح تجنبا للرقاد.

3- الفحص الدورى للأمراض وبخاصة الصدأ الأصفر خلال هذه الفترة وسرعة الرش بالمبيدات الموصى بها أن وجدت الإصابة.

4- الفحص الحشرى باستمرار خاصة فى الوجه القبلى لحشرة المن ومكافحتها بالمبيدات الموصى بها وعدم إهمالها لضرها الشديد على المحصول.

5- النقاوة اليدوية للحشائش المتخلفة بعد عملية الرش وذلك لما تمثله من أهمية كبيرة للحفاظ على كثافة نمو المحصول.