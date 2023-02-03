ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكى"، اليوم الجمعة، عن السلطات المحلية قولها - إن من بين الضحايا ثلاث نساء، بينما تم إنقاذ إمرأتين في حالة حمل متقدمة ضمن الـ46 مهاجرا الذين كانوا على متن القارب.

ويرجح مسئولون حدوث حالات الوفاة بسبب البرد الشديد، فيما فتحت السلطات في مدينة أغريجنتو بالجزيرة الصقلية تحقيقات قضائية بشأن الحادثة.