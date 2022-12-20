اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 03:44 م
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إيطاليا: وصول 148 مهاجراً إلى جزيرة لامبيدوزا

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 03:03 م
إيطاليا: وصول 148 مهاجراً إلى جزيرة لامبيدوزا مهاجرين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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كشفت مصادر أمنية إيطالية عن وصول 148 مهاجراً إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن المصادر ذاتها القول، إن عناصر الشرطة المالية اعترضت قاربا يقل 34 شخصاً، من بينهم 11 امرأة وقاصرا، كما تعقبت قاربا صغيرا يقل 71 شخصاً، من بينهم 14 امرأة و19 قاصراً، فضلا عن وصول 43 آخرين إلى رصيف فافالورو (جنوب شرق لامبيدوزا) على متن قارب دورية تابع لهيئة حماية الموانئ، حيث أنجبت على متنه امرأة شابة من ساحل العاج طفلة، وقد نقلت الأم والطفلة بمروحية إسعاف إلى المستشفى.

وأشار المصدر إلى أنه تم ترتيب عملية نقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي يوجد فيها الآن أكثر من 300 ضيف.

 


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