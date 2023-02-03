رفع 20 طن مخلفات متنوعة من داخل مستشفى جمال عبد الناصر بوسط الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

رفعت إدارة النظافة ب حي وسط بالإسكندرية ، اليوم الجمعة، مخلفات متنوعة من داخل مستشفي جمال عبد الناصر، بإجمالي 20 طن مخلفات ،يأتي ذلك وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، في إطار استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الحضاري ومستوى النظافة والمخلفات الطبية والمتنوعة ؛ وجاري المتابعة والعمل مستمر .

ووجهت عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية بحملة بشوارع: الخديوى ، سلامة حجازى، الميرغنى ، كنج عثمان، الخازن ، إسماعيل مهنا ، مرسى بدر، الليثي، أبو الفدا، ابن الخطاب ،محرم بك، الحدينى ، الرصافة ، هيرودوت ،الغرفة التجارية ، الميناء الشرقية، الاسكندر الاكبر ، شامبليون، طريق الجيش ، صفية زغلول ، سعد زغلول ، لاجيته، الأندلس، الادرياتيك، عمر زعفان ،هليوبوليس ، أحمد قمحه، النبيل عمر ابراهيم، مسجد العطارين، اسماعيل الفنجرى، بورسعيد، مسجد الحضرى ، محسن ،المحور ، شجرة الدر ، اليعقوبي، المهدى العباسى .

وقد أسفرت الحملة عن رفع عدد كبير من حالات الإشغالات المتنوعة والحواجز ،وتم ايداعهم بديوان عام المحافظة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين،وتيسير حركة المرور ، وفتح الشارع أمام المارة، وجاري المتابعة ،ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات ، ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.

وعلى صعيد آخر، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النواة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.