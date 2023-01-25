ضبط قمح محلى ممنوع من التداول بهدف بيعه فى السوق السوداء بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية حملات مكبرة للتفتيش على الأسواق بقيادةعزة سعد رئيس الحي ،حيث تم ضبط سيارة نقل بمنطقة محرم بك لحيازتها 250 كجم قمح محلى ممنوع من التداول بهدف بيعه بالسوق السوداء والتربح منه، وتم تحرير محضر حيازة 100كجم ارز مجهول المصدر ،والاشراف علي بيع 100كجم ارز بسعر 15 جنيها بدلا من 20 جنيها فور رصد احد المحلات بمنطقة الحضرة تقوم ببيعه باعلي من السعر المدون علي الكيس.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،قد أكد على أنه يتابع بكل دقة شكاوي أهالي الإسكندرية سواء التي يتم رصدها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أوعبر الصفحة الرسمية للمحافظة أومواقع التواصل الاجتماعي ويعمل على حلها أول بأول؛ وخاصة التي تتعلق باستغلال البعض للأزمة والمبالغة في أسعار السلع وخاصة الأساسية منها. مؤكدا أنه بمجرد ورود شكوى خاصة باستغلال المواطنين والمبالغة في أسعار السلع تقوم الجهات المسئولة بالتحرك الفورى للتحقق من الشكوى ومحاسبة المسئول.

واستجابة للشكاوي الخاصة بضبط الأسواق؛ قام فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية برئاسة اللواء محمد أبو كيلة، خلال الأيام العشر الماضية، بتحرير 78 محضر والمرور على 361 منشأة تجارية بنطاق جميع الأحياء، لافتا إلى أنه خلال الحملات التي شنها جهاز حماية المستهلك تم ضبط (420) كجم من الجبن تظهر عليها علامات الصدأ وبدون مراعاة شروط التخزين الصحيحة بأحدى الثلاجات بمنطقة الجمرك، بالإضافة إلى ضبط عدد (48) علبة لبن رايب منتهية الصلاحية بأحدى محلات بيع السلع الغذائية الكائن بمنطقة محطة مصر، وفي حي العامرية تم ضبط (400) كجم سكر مجهول المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازته بمحلات بيع السلع الغذائية، و(2400) كجم مكرونة مجهول المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازتها بأحد محلات بيع السلع الغذائية، و(500) كجم دقيق مجهول المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازته بأحد محلات بيع السلع الغذائية، مضيفا أنه تم ضبط سيارة محملة بعدد (250) كيلو جرام قمح مجهول المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازته بمنطفة محرم بك.