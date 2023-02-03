رئيس وزراء لاتفيا يدعو حلف الناتو إلى تعزيز قدراته فى الدول المجاورة لروسيا

وكالات الأنباء

دعا رئيس وزراء لاتفيا حلف الناتو إلى تعزيز قدراته فى الدول المجاورة لروسيا، حسبما جاء فى خبر عاجل لـ"سكاى نيوز".

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن أن دول البلطيق وبولندا على استعداد للقيام بأي عمل يصعد المواجهة مع روسيا، دون التفكير، ولو قليلاً، بالعواقب.

وقال بيسكوف للصحفيين في التعليق على دعوة رئيس ليتوانيا، غيتاناس ناوسيدا، لتجاوز الخطوط الحمراء وتزويد أوكرانيا بمقاتلات: "بشكل عام، نرى موقفا عدوانيا للغاية من ممثلي دول البلطيق، وبولندا"، حسبما نقل موقع "العربية".

وأشار إلى أنه "من الواضح أنهم مستعدون للقيام بأي عمل يثير تصعيدا أكثر في المواجهة، ربما دون التفكير في العواقب، وبالطبع، من المحزن للغاية أنه في ظل هذه الظروف، قادة الدول الأوروبية الكبرى، الذين يعتبرون محرك جميع العمليات الأوروبية، للأسف لا يؤدون دورا متوازنا والممثلون (عن الدول الأوروبية) لا يعتدلون فى ميولهم".

من جهته قال رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى فى مقابلة مع التلفزيون الكندى، قبل أيام، إن بولندا سترسل 60 دبابة إضافية إلى أوكرانيا إلى جانب 14 دبابة ألمانية الصنع من طراز ليوبارد 2 تعهدت بالفعل بإرسالها.