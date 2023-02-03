رئيس الإمارات يستقبل رئيس بيلاروسيا ويبحثان مختلف أوجه العلاقات الثنائية

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة .. مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها لمصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ورحب بن زايد في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - بألكسندر لوكاشينكو الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .. وأعرب عن تمنياته لبيلاروسيا وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه عبر ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات.

حضر اللقاء .. الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية .. كما حضره الوفد المرافق للرئيس البيلاروسي.