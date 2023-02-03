ختام الدورة التدريبية لتثقيف سيدات قرية بكفر الشيخ ضمن حياة كريمة.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرية قومسيون شرق التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ختام دورة تدريبية دورة التدريبية للتثقيف المالي، وذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي " حيـــاة كريمــة، برعاية اللواء جمال نور الددين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع كفرالشيخ.

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومى ب كفرالشيخ، إن الدورة استمرت 5 أيام، واستهدفت 35 سيدة من قرية قومسيون شرق، دربتهن تسنيم حسن، لتمكين سيدات قرى المبادرة اقتصادياً.

وأضافت شاكر، أن فرع المجلس نظم 20 دورة بقرى مركز مطوبس، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية ، والتي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويشتمل البرنامج على تدريس الدليل التدريبي " التعامل الرشيد مع أموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وقالت شاكر، إن البرنامج يتضمن عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات ، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها ، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع و منتجات تحويل الأموال، و كيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر، و خدمات التأمين.



الحضور من السيات في دورة الشمول المالي



حرص المجلس القومي للمرأة بتقديم الدورات لسيدات قرى حياة كريمة