نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ.. تعرف على موعد إعلانها

كفر الشيخ – محمد سليمان

تنتظر63281 أسرة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023، عقب انتهاء أعمال الامتحانات يوم 24 يناير الماضي، لتبدأ أعمال تصحيح الاوراق، وأعلنت نتائج الشهادة الاعدادية في عدد من المحافظات، ولكن تأخر إعلانها بكفر الشيخ، لحرص مديرية التربية والتعليم على دقة التصحيح والمراجعة لينال كل طالب حقه، حسب تصريحات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وسيعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، منتصف الأسبوع المقبل، وتشهد قطاعات ثلاثة لكنترول الشهادة الاعدادية، أعمال التصحيح والرصد، تعقبها أعمال المراجعة النهائية للدرجات، وسيتم تسليم النتيجة لكنترول الرئيسي بمدرسة الوحدة العربية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

ومن المنتظر اعتماد محافظ كفر الشيخ، للنتيجة منتصف الأسبوع المقبل، لتعلن بالمدارس والإدارات التعليمية، وبمجرد اعتمادها سيتم الإعلان عنها برقم الجلوس خلال موقع اليوم السابع.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن أعمال الرصد مستمر لدرجات الطلاب، مشيراً إلى أنه وجه والاهم بدقة التصحيح والمراجعة، لينال كل طالب حقه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف عبدالله، أنه يتابع أعمال كنترول الشهادة الإعدادية، وما يتم به من أعمال الرصد والمراجعة المستمرة، لدرجات الطلاب، موجهاً بتكرار المراجعة لينال كل طالب حقه، وأنه وجه مقدري الدرجات بالدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة الأعمال ، مؤكداً أنه تابع أعمال رصد الدرجات في غرف الكنترول وحث أعضاء الكنترول على الدقة في أعمال رصد الدرجات وسرية العمل، مشيراً إلى أن أوراق طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا الامتحان في الفصل الدراسي الاول 63281 طالب وطالبة مقسمين على ثلاثة قطاعات.