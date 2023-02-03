"حياة كريمة" تتابع تنفيذ المشروعات الجارية بقرية إقليت بكوم أمبو لخدمة 52 ألف نسمة

وأكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم مواصلة المرور الميدانى لتفقد المشروعات الجارية بقرية إقليت بمركز كوم أمبو والتى تضم 15 قرية فرعية وتابع بإجمالى 52 ألف نسمة.

وأضاف، أنه تم تفقد مشروعات إنشاء مدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسي ، ومركز الخدمات البريدية ، وتبطين ترعة الأربعين بنسبة 100% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء مركز شباب الرغامه البلد بنسبة 95% ، وأيضاً مشروع إنشاء المجمع الزراعى ، وإنشاء مركز تنمية الأسرة بفطيرة بنسبة 85% لكل منهما، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة بنسبة 80 % ، ومشروع إنشاء سوق الماشية بنسبة 75%.

وشدد المهندس ناجح مصطفى، على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بوضع العلامات التحذيرية والتعريفية مع القيام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله بمختلف مواقع العمل مع استبعاد واستبدال المقاولين المقصرين، لضمان رفع نسب ومعدلات التنفيذ الجارية.