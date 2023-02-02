اليوم السابع
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حياة كريمة.. معاينة موقع إقامة مدارس فى الفشن جنوب بنى سويف

الخميس، 02 فبراير 2023 09:51 ص
حياة كريمة.. معاينة موقع إقامة مدارس فى الفشن جنوب بنى سويف جانب من المعاينة
بنى سويف هانى فتحي

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 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف برئاسة محمد بكرى رئيس المدينة، بالإشراف على المعاينات للمواقع المقترحة لإنشاء مدارس عليها بقرى الوحدة المحلية لقرية أبسوج (بنى صالح، الزاوية الخضراء، الوكلية، نزلة حنا، صفط العرفا، عزبة كاترينا).

 

وقال محمد بكرى رئيس مدينة الفشن لـ"اليوم السابع" إن تلك المعاينات تمت فى حضور التنفيذيين من الوحدة المحلية ومجلس أبسوج ومهندسى الأبنية التعليمية، وبعض المواطنين بتلك القرى، ضمن استعدادات محافظة بنى سويف للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والتى ستشمل مراكز بنى سويف والفشن والواسطى.

 

وكان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف قد ملف الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالتنسيق المتكامل وتضافر الجهود وتوفير الدعم الكامل لإزالة أى معوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات التمهيدية للبدء فى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك تسريع وتيرة العمل بكافة مشروعات المبادرة، فى مرحلتها الأولى وفى المواعيد المحددة.


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