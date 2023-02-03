"حاول ينقذه فمات معاه".. مصرع شقيقين غرقا فى نهر النيل بدمياط

لقي شقيقان في العقد الثاني من العمر من أبناء مركز فارسكور بدمياط مصرعهما غرقا في نهر النيل.

وقام أحدهما بالقفز من أعلى كوبري فارسكور وأسرع الآخر بمحاولة إنقاذه بالقفز ورائه إلا أن الاثنين غرقا ولقيا مصرعهما على الفور ولم يتمكن أحد من إنقاذهما.

تلقي الرائد أحمد موسي، رئيس مباحث مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بلاغا يفيد بغرف شابين شقيقين وهم حسن حسن جبريل ورائد حسن جبريل في العقد الثانى من العمر لقيا مصرعهما غرقا بمياه النيل.

وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ إلا أن الشابين قد غرقا وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى فارسكور المركزى.

تم تحرير محضرا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة والتي طالبت بتحريان المباحث تمهيدا لإصدار قرار بدفن الجثامين.