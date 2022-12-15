انقلاب جرار زراعى يحمل معدات ثقيلة بدمياط دون خسائر بشرية‎‎

دمياط - هيثم مراد

انقلب جرار زراعي يحمل معدات ثقيلة بالطريق الرابط بين دمياط - فارسكور، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع الحدث، وقامت بتحرير المحضر اللازم للواقعة، وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير مجددا.

وروي شهود عيان، أن الحادث جاء نتيجة محاولة السائق السير بأحد الدورانات المرورية، ما أسفر عن وقوع الحادث دون خسائر بشرية.

وتمكنت قوات الأمن من رفع السيارة المتسببة في وقوع الحادث، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.