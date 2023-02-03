تعرف على نسب الإنجاز والتنفيذ في عدد من المشروعات الأثرية

كتب محمد أسعد

تعمل وزارة السياحة والآثار على العديد من المشروعات الأثرية، وأعمال الترميم، وخلال الأخير استعرض الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حجم الأعمال والإنجازات التي تمت في بعض المشروعات الأثرية، نستعرض بعضها في السطور التالية..

• الانتهاء من أعمال ترميم 37 من أصل 134 عمود بمعابد الكرنك شرق مدينة الأقصر، والأرضيات الحجرية والترميم الدقيق بمعبد هابو غرب مدينة الأقصر، ومقصورة الإسكندر بمعبد الأقصر، وصالة السلام ( الصالة الثانية ) ومقصورة الاتحاد بمعبد دندرة بقنا وجاري العمل في السقف والجزء العلوي من مقصورة القلادة بالمعبد.

• الانتهاء من أعمال ترميم السقف والجزء العلوي والجدار الجنوبي والشمالي بمقصورة رع حور بمعبد أبيدوس بسوهاج، بالإضافة إلى الانتهاء من التنظيف الميكانيكي وإزالة العوالق الطينية والتكلسات الملحية من جدران المقصورة المكتشفة حديثا بمعبد أخميم شرق سوهاج، والتنظيف الميكانيكي للجزء السادس من سقف معبد اسنا.

• ضبط عدد (74 ) قطعة أثرية بالمنافذ المصرية، وذلك قبل تهريبها خارج البلاد.

• العمل على ترميم معبد بن عذرا وحصن بابليون بمصر القديمة، وجامع عمرو بن العاص بالفسطاط، وسبيل وكتاب عبد الباقي خير الدين بدرب سعادة، وسبيل يوسف بك بشارع السيوفية بالحلمية.

• الانتهاء من المرحلة الأولى من ترميم قبة المظفر بشارع السيوفيه، ومركز زوار قبة الإمام الشافعي.

• العمل على ترميم سبيل أحمد أفندي سليم بمنطقة السيدة زينب، وقبة زاوية وخانقاه ايديكن البندقداري، وجامع الحاكم بأمر الله وجامع الأقمر بشارع المعز، وضريح سليمان باشا الفرنساوي بمصر القديمة، وجامع سليمان باشا الخادم (سارية الجبل) بقلعة صلاح الدين.