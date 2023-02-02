اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 فبراير 2023 06:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السياحة تنظم رحلة سياحية توعوية للفائزين بالمسابقة السياحية لأبناء شمال سيناء

الخميس، 02 فبراير 2023 04:36 م
السياحة تنظم رحلة سياحية توعوية للفائزين بالمسابقة السياحية لأبناء شمال سيناء رحلة سياحية توعوية للفائزين
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة سياحية توعوية للفائزين في المسابقة السياحية التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع محافظة شمال سيناء لأبناء المحافظة وذلك لزيارة محافظة بورسعيد.
 
وتأتي هذه الرحلة في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وتعريفهم بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية فريدة وبما يساهم في تنشيط السياحة الداخلية.
 
وشارك في هذه الرحلة مواطنين من مختلف الفئات العمرية، كما قام أعضاء مكتب الهيئة ببورسيعد باستقبال المشاركين في الرحلة ومرافقتهم خلال الزيارة بالإضافة إلى توزيع المواد الدعائية عن مختلف الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية المختلفة.
 
 

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة