السياحة تنظم رحلة سياحية توعوية للفائزين بالمسابقة السياحية لأبناء شمال سيناء

كتب محمد أسعد

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة سياحية توعوية للفائزين في المسابقة السياحية التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع محافظة شمال سيناء لأبناء المحافظة وذلك لزيارة محافظة بورسعيد.

وتأتي هذه الرحلة في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وتعريفهم بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية فريدة وبما يساهم في تنشيط السياحة الداخلية.

وشارك في هذه الرحلة مواطنين من مختلف الفئات العمرية، كما قام أعضاء مكتب الهيئة ببورسيعد باستقبال المشاركين في الرحلة ومرافقتهم خلال الزيارة بالإضافة إلى توزيع المواد الدعائية عن مختلف الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية المختلفة.