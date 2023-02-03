تعرف على مميزات بيض السمان.. يستخدم فى كل أنواع المأكولات

كتبت أسماء نصار

طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيض سمان بمنفذ واحد فى شارع وزارة الزراعة بالدقى بسعر 20 جنيها للكرتونة و80 قرشًا للبيضة، ومضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تتراوح بين 25-30%، لرفع العبء عن المواطنين، وذلك من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة، فى اطار مبادرة " خير مزارعنا لاهالينا ".

السمان طائر صغير الحجم وهو أحد المصادر الهامة لإنتاج اللحم والبيض ويمكن أن يساهم بدور كبير في الحد من أزمة اللحوم عند الاهتمام بنشر تربيته ورعايته لدي المزارع الصغير وأيضاَ تشغيل الشباب وحل مشكلة البطالة .

ولحم السمان خالي من الكولسترول وذو شهية جيدة واحتياجاته الغذائية قليلة ويحتاج إلي مساحات صغيرة في تربيته.

وفى التقرير التالى نتعرف على مميزات بيض السمان

1- يستخدم بيض السمان في كل أنواع المأكولات التي تعتمد في تصنيعها علي البيض .

2- يعتبر من أفضل أنواع بيض الطيور حيث تزيد نسبة الصفار إلي البياض عنها في باقي الطيور الدجاج والرومي.

3- يستخدم بيض السمان كفاتحات للشهية لتقديمه مع المأكولات الأخري وذلك بعد سلقه وتقشيره مع إضافة بعض التوابل.

4- الإنتاج الغزير من بيض السمان يعتبر عاملاً مهماً جداً في استخدامه للتفريخ للحصول علي كتاكيت السمان دون الحاجة إلي الاستيراد أو الشراء من مزارع أخري.

5- من عيوب بيض السمان هو التفاوت الواضح في اللون ودرجة التنقيط علي القشرة مما يصعب معه فحص البيض لتحديد نسبة الخصوبة ولكن يمكن التغلب علي ذلك بتكسير البيض فى نهاية مدة التفريخ لتحديد نسبة الخصوبة.