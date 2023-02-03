ترامب: بايدن دفع بوتين للحرب.. وأملك حلا سحريا لأزمة أوكرانيا فى 24 ساعة

كتبت نهال أبو السعود

أصر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ان حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث في عهده، مشيرا الى ان تصريحات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هي ما أجبرت "نوعا ما" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بدء الحرب.

وفقا لدايلي بيست، القى ترامب بجزء كبير من اللوم في حرب روسيا وأوكرانيا على بايدن مشيرا الى اعتقاده بان بوتين لم يكن يريد يريد تصعيد الأمر إلى حد الدخول في حرب.

قال ترامب: "لم يكن ليبدأ الأمر لو كنت رئيسًا بصراحة ، لا أعتقد أن بوتين أراد أن يفعل ذلك. أعتقد أنه تم إجباره نوعًا ما من خلال التصريحات التي أدلى بها بايدن".

وأكد انه يستطيع التفاوض مع روسيا والتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين: "يجب حقًا أن يتم ذلك من مكتب الرئيس ، وعليك أن تضعهما في غرفة واحدة هناك أشياء يمكنك أن تقولها لكل واحد منهم - والتي لن أكشفها الآن - والتي ستضمن أن هذه الحرب ستنتهي على الفور"، إلا أنه رفض الكشف عن تلك "الحلول السحرية".

ووفقا لدايلي بيست زعم ترامب أن عدد القتلى في أوكرانيا أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه، وفيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، فقد قدر ترامب أن بلاده قد أرسلت حتى الآن ما تبلغ قيمته نحو 107 مليار دولار من المساعدات، ولكنه أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديم نسبة ضئيلة للغاية من هذا المبلغ، ووصف هذا التفاوت بأنه غير عادل للولايات المتحدة.