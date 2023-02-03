واشنطن (أ ش أ)

دعا الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، واشنطن إلى خفض ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لبدء المفاوضات للتسوية السلمية للصراع مع روسيا.

وشدد ترامب - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة - على ضرورة وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا على الفور وإبرام اتفاق سلام، مطالبا حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين بذل المزيد من الجهد لإنهاء الأزمة. وأكد ترامب أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يؤثر على أوروبا أكثر بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حذر من تصاعد الأزمة في أوكرانيا إلى حرب نووية على خلفية إرسال الغرب الدبابات إلى أوكرانيا، بحسب "روسيا اليوم".

وقال ترامب على شبكته الاجتماعية Truth Social: "الدبابات أولا، ثم الأسلحة النووية، أوقفوا هذه الحرب المجنونة الآن، من السهل القيام بذلك".

وحذر ترامب مرارا وتكرارا من أن الوضع في أوكرانيا قد يتحول إلى حرب عالمية ثالثة. حيث أنه متأكد من أن الأعمال القتالية لم تكن لتبدأ لو استمر في تولي رئاسة الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عن إرسالها 14 دبابة "ليوبارد-2" من مخزون القوات المسلحة الألمانية، وعن إصدارها تصاريح لتصدير تلك الدبابات من دول ثالثة، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأربعاء أيضا عن عزمها نقل 31 دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" إلى كييف.

وكشفت وزارتا الدفاع في النرويج وسلوفاكيا عن نيتهما نقل دبابات إلى أوكرانيا، وكذلك أعلنت سلطات كل من بريطانيا وفرنسا وبولندا تزويد كييف بالدبابات.