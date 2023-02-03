وشدد ترامب - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة - على ضرورة وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا على الفور وإبرام اتفاق سلام، مطالبا حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين بذل المزيد من الجهد لإنهاء الأزمة.

وأكد ترامب أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يؤثر على أوروبا أكثر بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية.