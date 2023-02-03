تحسن نسبي فى حالة الطقس بكفر الشيخ وتوقف هطول الأمطار

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، تحسناً نسبياً في الطقس، وتوقف هطول الأمطار على كافة المراكز والمدن، وسط سطوع الشمس، وهدوء حركة الرياح، وعودة أمواج البحر المتوسط إلى طبيعتها، إضافة لخروج عدد من الصيادين في رحلات صيد في بحيرة البرلس.

وواصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين، وتكثيف حملات النظافة، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة خلال موسم الشتاء، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة إلى متوسطة،مع أجواء شتوية مائلة للبرودة على السواحل الشمالية معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما أعلن عن تحسن نسبي في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء. ولكن تبقى الأجواء شبه غائمة على شمال البلاد ويوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تهدأ سرعات الرياح على كافة الأنحاء وتبقي فقط على شرق المتوسط كما ينخفض ارتفاع الأمواج على الساحل الغربي، وتبقي الأجواء باردة على مدار اليوم على كافة الأنحاء.

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لطقس المحافظة اليوم الجمعة، سجلت درجات الحرارة في كفر الشيخ العظمى 18، والصغرى 11 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 28 كيلومترًا في الساعة، واتجاه الرياح غربية، والضغط الجوي 1024، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر.