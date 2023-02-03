نشاط رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 3 فبراير حتى الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، وتتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- الجمعة 3 فبراير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- السبت 4 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

- الأحد 5 فبراير :

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

- الاثنين 6 فبراير :

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس

- الثلاثاء 7 فبراير والأربعاء 8 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.