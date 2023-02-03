بابا الفاتيكان يزور اليوم جنوب السودان ضمن "رحلة الحج من أجل السلام"

فاطمة شوقى

يبدأ البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة "رحلة الحج من أجل السلام" لجنوب السودان بعد إنهاء زيارته للكنغو الديمقراطية ظهر اليوم.

وأشار موقع الفاتيكان نيوز، إلى أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها البابا لجنوب السودان ، وقال البابا قبل انطلاق جولته في دول افريقية إن "شعبه يتطلع إلى مستقبل أفضل لن يتحقق إلا بالمصالحة والسلام".

وتدفق عشرات الآلاف من سكان مختلف مدن جنوب السودان نحو العاصمة جوبا، مستخدمين حافلات صغيرة وسيارات نقل مكشوفة ودراجات وبعضهم مشيا على الأقدام.

ويرافق البابا في زيارته روان وليامز رئيس أساقفة كانتبري إضافة إلى رئيس كنيسة اسكتلندا.

وكان البابا دعا خلال زيارته إلى الكونغو الديمقراطية إلى نبذ العنف والتطرف ، مطالبًا الشباب أن يكونوا أطرافًا فاعلة فى مستقبل الكونغو التى تنهشها البطالة وتواصل أعمال العنف، وفقا لإذاعة الفاتيكان.

وناشد البابا، الجميع في الكونغو بترجيح الجماعة والتكاتف فيما بينهم، داعيًا في الوقت ذاته إلى نبذ الفساد المستشري في البلاد.

كما ندد البابا، بالاستغلال الدامي وغير المشروع لثورات الكونغو الديمقراطية، حيث تسبب عنف الجماعات المسلحة بمقتل مئات آلاف الأشخاص وتشرد ملايين آخرين.