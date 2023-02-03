المغرب وإسبانيا يؤكدان تعاونهما فى مجال مكافحة الإرهاب

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أكد المغرب وإسبانيا، الخميس بالرباط، عزمهما على توطيد تعاونهما في مجال محاربة الإرهاب، مبرزين أنهما سيواصلان العمل المشترك وفي إطار الأمم المتحدة من أجل تطوير الجهود الدولية في مجال محاربة الإرهاب وتمويله.

وذكر الإعلان المشترك -الذي صدر في أعقاب انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني، والتي ترأسها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز- أن الطرفين شددا على التزامهما الخاص بمحاربة الإرهاب الدولي، وهو الأمر الرئيسي للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورومتوسطية وعلى الصعيد العالمي.

كما أعربا عن ارتياحهما للنتائج التي تم تحقيقها في مجال محاربة الإرهاب، وعبر المغرب وإسبانيا عن إدانتهما الشديدة للأعمال الإرهابية، سواء كانت داخل أو خارج أراضيهما، وكذا لجميع أشكال العنف التي تهدد حقوق وحريات المواطنين.

كما جدد الطرفان التعبير عن التزامهما من أجل السلام والاستقرار، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، ولاسيما في إطار الأمم المتحدة.